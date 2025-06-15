ترامب: الولايات المتحدة سترد بقوة غير مسبوقة ضد أي اعتداء إيراني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الأحد- إنه إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم بأي شكل من الأشكال من إيران، فإن القوات الأميركية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة.

وأضاف ترامب أن بلاده لم يكن لها أي علاقة بالهجوم على إيران خلال الليلة الماضية.

وبشأن المفاوضات، قال الرئيس الأميركي إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل بسهولة وإنهاء هذا الصراع.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي للجزيرة، إن الولايات المتحدة لا تزال غير معنية بانخراط عسكري مباشر إلى جانب إسرائيل في استهداف منشآت نووية إيرانية.

وأضاف المسؤول، أن ما تأمله الولايات المتحدة، هو عودة إيران إلى طاولة المفاوضات وتحقيق السلام.

في غضون ذلك حثت الخارجية الأميركية أمس السبت، المواطنين الأميركيين على مغادرة إيران فورا، ودعت المواطنين الأميركيين غير القادرين على مغادرة إيران إلى الاستعداد للبقاء في أماكنهم فترات طويلة.

والليلة الماضية، شنت إيران هجوما جديدا على إسرائيل، وذلك بعد يوم من إطلاقها دفعات صاروخية استهدفت مناطق مختلفة وخلفت 4 قتلى وعشرات الجرحى ودمارا كبيرا شمل تل أبيب.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، قصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.