وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بمواصلة استهداف المواقع في إيران واستنزاف قدراتها النووية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات للجيش بإصدار إنذارات إخلاء للإيرانيين الموجودين بالقرب من مجمعات إنتاج الأسلحة الإيرانية.

وأكد في بيان صادر عن مكتبه، صباح الأحد، أن «الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف المواقع في إيران واستنزاف القدرات النووية وأنظمة الأسلحة الإيرانية في طهران وفي كل مكان».

وأضاف: «الديكتاتور الإيراني (علي خامنئي) يُحوّل طهران إلى بيروت، وسكان طهران رهائن من أجل بقاء نظامه»، وفقًا لما جاء في البيان.

وقبل قليل، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذارًا عاجلًا إلى الإيرانيين بإخلاء المناطق القريبة من مفاعلات الأسلحة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نحث كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في جميع مفاعلات الأسلحة في إيران والجهات الداعمة لهم».

وأضاف: «من أجل سلامتكم نطالبكم بإخلاء هذه المنشآت فورًا من تلك المفاعلات، وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر، التواجد بالقرب من هذه المنشآت يعرض حياتكم للخطر».

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف وتدمير منشآت إنتاج وقود المقاتلات ومراكز تزويد الطاقة الإسرائيلية وذلك ضمن المرحلة الجديدة من عملية «الوعد الصادق-3».

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه الثاني: «في إطار استمرار العملية الهجومية – المركبة (الوعد الصادق 3)، التي جاءت ردا على اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني اليوم، استُهدفت منشآت إنتاج وقود الطائرات ومراكز تأمين الطاقة التابعة للكيان، عبر هجوم واسع باستخدام أعداد كبيرة من المسيّرات والصواريخ».

وأضاف أن «العمليات الهجومية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتواصل بشكل أشد وأوسع نطاقا، في حال استمرار الاعتداءات والاستفزازات من قبل الكيان الصهيوني».

وأكد أن «منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوة الجوفضاء في حرس الثورة، والمقر المشترك للدفاع الجوي في البلاد، نجحت في اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز، و10 طائرات مسيّرة، وعشرات الطائرات الصغيرة المتسللة التابعة للجيش الصهيوني، في المناطق التي شهدت الاشتباكات داخل البلاد».