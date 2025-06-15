الحوثيون: قصفنا أهدافا حساسة بإسرائيل بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، اليوم الأحد، أنها قصفت أهدافا حساسة في إسرائيل بصواريخ باليستية فرط صوتية بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.





وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، إن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد نفذت العملية بعدد من الصواريخ الباليستية الفرط صوتية نوع "فلسطين2" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وأضاف سريع أن "العملية العسكرية تناسقت مع العمليات التي ينفذها الجيش والحرس الثوري الإيراني وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح"، وقال: "نحيي الجمهورية الإسلامية في إيران شعبا وجيشا وقيادة وهي تواجه ببسالة العدوان الصهيوني، ونؤكد أننا على العهد والوعد مع أبناء غزة ومجاهديها حتى وقف العدوان ورفع الحصار".