 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 9:33 ص | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 9:33 ص
عاودت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، الارتفاع اليوم السبت؛ لتتجاوز 10 آلاف إصابة، بعدما ظلت في حالة تراجع لعدة أشهر.

وسجلت كوريا الجنوبية، 10 آلاف و715 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 173 حالة إصابة وافدة من الخارج، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 18 مليونا و379 ألفا و552 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و562 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

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