فنادق الساحل الشمالى والإسكندرية ومطروح كاملة العدد فى عيد الأضحى

انتعاشة سياحية بالمنتجعات الساحلية بعد إلغاء قيود كورونا.. وعروض سعرية مغرية لجذب الزائرين

كشفت مؤشرات الحجوزات السياحية لفنادق «الساحل الشمالى والعلمين والاسكندرية ومرسى مطروح» أن معظم الفنادق والمنتجعات السياحية بهذه المدن ستحقق «العلامة الكاملة» فى الإشغالات الفندقية خلال شهر يوليو الحالى الذى يتزامن مع إجازة عيد الاضحى المبارك وبدء الإجازات الصيفية.

وألغت الحكومة جميع قيود وموانع وإجراءات جائحة كورونا لدخول مصر وهو القرار الذى لاقى ترحيبا كبيرا من القطاع السياحى.

كانت غادة شلبى نائب ززير السياحة والآثار قد أكدت أن الاجراءات الوقائية لم تكن مانعا أمام توافد الحركة السياحية ولكن تكلفة التحاليل وشهادة التطعيم وغيرها سوف تنخفض لصالح ميزانية السائح.. وأشارت إلى أن قرار إلغاء تلك القيود هو نقطة إيجابية تؤكد أن مصر آمنة وتتخذ قراراتها بحكمة ودراسة وتأنٍ؛ لذا فستظل مصر مصدر ثقة للباحثين عن رحلات أكثر أمنا فى الجانب الصحى.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء إن حركة السياحة الداخلية انتعشت خلال الايام القليلة الماضية بفنادق المدن السياحية الشاطئية سواء المطلة على البحر المتوسط أو المطلة على البحر الاحمر.. مشيرا إلى فنادق الساحل الشمالى والإسكندرية ومطروح تليها العين السخنة ثم الغردقة قد تصدرت المشهد العام مسجلة أعلى النسب فى الإشغالات وتوافد الزائرين عليها.

وأضاف أنه مع استمرار تراجع حركة السياحة الأجنبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية تظل شواطئ مصر من أبرز المقاصد السياحية المفضلة للعديد من السائحين بالدول العربية بجانب الزائرين المصريين.. لافتا إلى أن حركة السياحة الداخلية أنعشت الفنادق بجميع المناطق الشاطئية متزامنة مع إجازات عيد الاضحى المبارك وبدء الاجازات الصيفية خاصة فى مناطق البحر الاحمر والاسكندرية والعين السخنة ورأس سدر، بالإضافة إلى انتعاش السياحة العربية بالقاهرة الكبرى.

وأوضح رئيس جمعية مسافرون أن توقف الحركة الوافدة من روسيا وأوكرانيا فى أعقاب الحرب بينهما أضر بشكل كبير فنادق شرم الشيخ، بينما استطاعت الغردقة ومرسى علم تعويضهما بالسياحة الانجليزية والألمانية وأيضا الايطالية ولكن بنسب أقل من السياحة الروسية.. لافتا إلى أن حركة السياحة الداخلية لها تواجد قوى فى شرم الشيخ بينما تتصدر الغردقة حاليا معظم الاشغالات الداخلية فى عيد الاضحى.

وأشار إلى خروج الاقصر وأسوان من سباق العيد السياحى نظرا لعدة عوامل أهمها ارتفاع درجات الحرارة وبعد المسافة عن القاهرة بينما تنتعش الحركة للاسكندرية والساحل الشمالى ومطروح بدرجة كبيرة حيث تعتبر المقاصد الاكثر قربا من القاهرة الكبرى والمفضلة للسياحة المحلية.

وقال عبداللطيف إن الساحل الشمالى يشهد إقبالا كبيرا من راغبى السياحة وقضاء اجازاتهم فى جو جميل وممتع.. مشيرا إلى اننا حاليا فى مصر نشهد نشاطا فى موسم السياحة الداخلية نتيجة للموسم الصيفى والإجازات الدراسية، والكثيرون يرغبون فى قضاء إجازاتهم فى المنتجعات السياحية المصرية، وهناك طلب كبير على الحجوزات فى الفنادق.

وقال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة إن نسب الإشغال الفندقى بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية تشهد انتعاشة كبيرة خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.. مشيرا إلى أن هناك حجوزات كبيرة من جانب المصريين لقضاء إجازاتهم بتلك المحافظات إلى جانب السياح الأجانب المتواجدين بها خلال تلك الفترة. لافتا إلى أن فنادق محافظة مطروح «الساحل الشمالى والعلمين» جاءت فى صدارة الحجوزات تلتها فنادق الغردقة وشرم الشيخ.

وأشار هانى بيتر إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج ما زالت متوسطة إلى الآن إلا أنها مبشرة وتزداد بشكل طردى خاصة مع إعلان العديد من دول الاتحاد الأوروبى البدء فى إرسال سائحيها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.. منوها إلى أن نحو 60% من الحركة السياحية الوافدة لمصر سنويا تأتى من أوروبا. وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن إقبال المصريين على السياحة الداخلية يعكس صورة إيجابية فى الخارج ويبعث رسالة اطمئنان بأمان المقصد السياحى المصرى.. وأشار إلى ان نسب الحجوزات بفنادق العين السخنة ومطروح والاسكندرية وصلت خلال إجازات عيد الأضحى المبارك إلى 100%.. وأضاف ان نسب الحجوزات ارتفعت ايضا بالغردقة لتصل إلى نحو 80% فيما لم تتجاوز حاجز الـ 60% بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن العديد من الفنادق طرحت عروضا سعرية مغرية لجذب الزائرين خلال تلك الفترة.

وقالت حنان وفقى نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح: إن فنادق الإسكندرية وللأسبوع الثالث على التوالى حققت نسب إشغال بلغت نحو 100%.. مرجعة زيادة نسب الإشغال حاليا بفنادق الإسكندرية إلى ارتفاع درجات الحرارة ولجوء العديد من الأسر للذهاب لفنادق الاسكندرية للاستمتاع بالطقس الجيد وسط أجواء صحية متميزة.. وأضافت أن أكثر من 90% من المتواجدين بفنادق الاسكندرية من المصريين والـ 10% المتبقية لسياح وعاملين بمصر من بعض الدول كبريطانيا وفرنسا وايطاليا ولبنان وليبيا وبعض دول جنوب شرق آسيا.

وأشارت إلى أن حجوزات المصريين والاجانب سترفع نسب الاشغال بالمدن الساحلية بمعظم الفنادق والمنتجعات السياحية خلال فترة إجازات عيد الاضحى لأكثر من 90 % وفى بعض المدن ستصل إلى 100 % وسترفع هذه الفنادق لافتة «كامل العدد».