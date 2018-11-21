 قيمتها 820 مليون دولار.. تعهد أمريكي بتقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا - بوابة الشروق
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قيمتها 820 مليون دولار.. تعهد أمريكي بتقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
د ب أ
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 1:35 ص | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 1:35 ص

تعهَّدت الحكومة الأمريكية، بتقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار لتعزيز دفاعها ضد الغزو الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون)، إنّ حزمة المساعدات ستشمل المزيد من الذخيرة لنظام صواريخ المدفعية سريعة الحركة (هايمارس) وقاذفات صواريخ واثنين من أنظمة الدفاع الصاروخي أرض جو من طراز "ناسماس" وذخيرة مدفعية وأنظمة رادار للدفاع المدفعي.

وأضافت أن الكثير من المساعدات الجديدة لن يأتي من المخزونات الأمريكية وإنما من خلال اتفاق مع شركات الأسلحة الأمريكية.

ووفقًا لواشنطن، فقد تعهدت أو قدمت بالفعل أسلحة لأوكرانيا بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا، منذ بداية الحرب في نهاية فبراير الماضي.

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