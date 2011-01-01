الجزائر تجس نبض الدول العربية للتوافق على عودة سوريا إلى «الجامعة»

قال ‏وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، من بيروت، إن بلاده تجس نبض الدول العربية، بغية تحقيق توافق يمهد لعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية.

وقال على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في العاصمة اللبنانية بيروت: "سوريا عضو مؤسس لجامعة الدول العربية، ونحن كجزائر ليس لدينا أي مشكلة لعودة سوريا لشغل مقعدها"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وأضاف: "نحن نقوم بعملية جس للنبض لدى كل الدول العربية، وسنستمع لوجهات نظرها أثناء الاجتماع، ونأمل في تحقيق توافق بخصوص قضية سوريا".

وكان مجلس الجامعة العربية قد علق، في نوفمبر 2011، عضوية سوريا على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.

وأكد لعمامرة أن الجزائر كبلد مضيف ستبذل قصارى جهدها للم الشمل، وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات جماعيا.

وبخصوص مكان القضية الفلسطينية في القمة العربية المقبلة، قال لعمامرة: "فلسطين في قلبنا كجزائر وملتزمون بدعم القضية الفلسطينية ظالمة أو مظلومة".

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة بالجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.