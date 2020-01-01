يعود الأهلي لمنافسات النسخة القديمة من بطولة كأس مصر، نسخة موسم 2020-2021، وذلك عندما يواجه بتروجيت في التاسعة من مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي في مباراة الدور نصف النهائي.

يدخل الأهلي مباراة اليوم بهدف الفوز من أجل مصالحة الجمهور في المقام الأول بعد الهزيمة المفاجئة في المباراة الأخيرة بالدوري أمام سموحة بنتيجة 3-2، الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى التأهل للمباراة النهائية في محاولة للحفاظ على اللقب، الذي يحمله النادي في آخر نسخة.

الفائز من مباراة اليوم يواجهة الزمالك يوم 21 من الشهر الجاري في المباراة النهائية، بعدما صعد الزمالك مسبقًا بالفوز على أسوان بنتيجة 2-1.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم مدعومًا برقم مميز وهو عدم خسارته في أي مواجهة سابقة أمام النادي البترولي في جميع المسابقات، حيث تقابل الفريقين في 25 مباراة بمختلف البطولات المحلية، حقق فيهم الأهلي 20 انتصارًا، ونجح بتروجيت في الخروج متعادلًا أمام الأحمر في 5 مباريات.

يعاني الأهلي من إجهاد كبير نتيجة ضغط المباريات، حيث يلعب الفريق كل ثلاثة أيام، واستطاع الفوز على بيراميدز الأحد الماضي في الدور ربع النهائي، قبل أن يلعب الأربعاء أمام سموحة.

ويخوض الأهلي اليوم، مباراته الأولى تحت القيادة الفنية الجديدة للبرتغالي ريكاردو سواريس، المدير الفني الجديد للفريق، والذي تولى المسؤولية قبل يومين فقط، ويطمح لتقديم أوراق اعتماده للجمهور، خاصة وأنه غير معروف من قبل.

سواريس أكد أنه لا يوجد وقت للحديث عن أي شيء سوى تحقيق الانتصارات، مشددًا على أنه يريد الفوز بثلاث بطولات في بداية مشواره مع النادي، «الدوري والكأسين».

ويستعيد الأهلي في مباراة اليوم عمرو السولية، بعد حصوله على راحة في مباراة سموحة الماضية بالدوري، فيما يغيب المغربي بدر بانون وأحمد نبيل كوكا لأسباب فنية، ويتواصل غياب أحمد عبد القادر وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني ومحمود وحيد للإصابة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع، وفي الوسط يلعب عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، أمامهم الثلاثي طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، يسعى بتروجيت لتحقيق المفاجأة وتسجيل الفوز الأول في تاريخ مبارياته أمام الأهلي لمواصلة المغامرة في البطولة، تحت قيادة هيثم شعبان، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوا باترا.

ولا يعرف هيثم شعبان، المدير الفني لبتروجيت، طعم الفوز على الأهلي، حيث التقيه 3 مرات من قبل، عندما كان مدربا لسيراميكا كليوباترا، تعادل في مباراة وخسر اثنتين.