رئيس أشمون: الانتهاء من إنشاء جناح مدرسة شنواي الابتدائية الجديدة

أعلن خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، عن الانتهاء من مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتسليم جناح مدرسة شنواي الابتدائية الجديدة، والذي تم إنشائة على مساحة حوالي 300 متر بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى أشمون.

وأكد الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له؛ لخدمة العملية التعليمية بقرية شنواي والقرى المجاورة.

وأوضح النمر، أن مشروع إنشاء جناح جديد بمدرسة شنواي الإبتدائية جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الإستيعاب لديهم، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب، والتي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة؛ للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأشار النمر، إلى أنه بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز الـ42 لحياة كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون.

وأوضح أنه جارٍ الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.