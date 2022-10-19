تباينت أراء طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة بلجان الهرم بمدرسة الإيمان وأم الابطال، حول امتحان الفيزياء، حيث اشتكى عدد منهم من بعض أسئلة الامتحان، منوهين بأنه تضمن بعض النقاط التي تحتاج إلى وقت أطول لحلها، فيها أشار بعضهم إلى أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط.



وقال الطالب محمود عبدالهادي، إن الطلاب فوجئوا ببعض النقاط في امتحان الفيزياء والتي جاءت بطرق مختلفة على غير الأسئلة التي تعودوا على حلها طيلة الفترة الماضية، كما أن طول الأسئلة أثر على تركيز الطلاب بسبب التوتر والرغبة في سرعة حلها.



وأوضح الطالب عبدالله أيمن، أن الامتحان كان يتطلب وقتًا أطول لحل الأسئلة، وكان يتضمن بعض الأجزاء الغامضة والمعقدة على حد قوله.



وفي المقابل قال الطالب أحمد محمود، إن امتحان الفيزياء لم يخرج عن التوقعات، موضحًا أن أغلب الأسئلة سبق وتدرب عليها الطلاب، لكنها بطرق مختلفة، مضيفا: "اللي مذاكر وحل أسئلة كتير هيعرف يحل الامتحان".



فيما أوضح الطالب محمد السيد، أنه تضمن بعض التكات لكنه يختلف في صعوبته عن امتحان الكيمياء.



واشتكى عدد من طلاب الشعبة الأدبية من أسئلة امتحان التاريخ، وقال الطالب محمد عبد الحكيم، إن الامتحان تضمن بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير وإلمام بالمنهج، وتكات لم يتعرض لها الطلاب من قبل.



واستقبل أولياء الأمور المتواجدين بمحيط اللجان أبناءهم، بعضهم في نوبة بكاء، وآخرين بالأحضان والقبلات.