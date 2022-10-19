تحرير 56 محضرا تموينيا بدمياط

تمكنت مديرية التموين بدمياط، في حملة نظمتها اليوم الأحد، مكونة من 4 تشكيلات، للرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية، من تحرير 56 محضرا تموينيا، في نطاق كل من ناحية السنانية وغيط النصارى، وشطا، مركز دمياط، وأم الرضا، وجمصة والركابية مركز كفر البطيخ، ومدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المحاسب علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، في بيان له اليوم، أنه تم تحرير محضر تجميع 487 بطاقة ذكية في أحد المخابز، بالمخالفة للقرارات المنظمة، وتحرير محاضر لـ 9 مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، بمتوسط عجز يتراوح مابين 9 إلى 19 جراما، مع تحرير محضرين تجميع جوالات دقيق بإجمالي 11 جوالا في غير الأغراض المخصصة من أجله خارج منظومة الإنتاج، بالإضافة إلى أحد المخابز المغلقة ويقوم بالضرب الوهمي على ماكينة المخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تم ضبط 3 محلات لارتكاب مخالفة بيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي، و6 مناديب توزيع غاز لمخالفة عدم الإعلان عن السعر على سيارة التوزيع، وأيضا تحرير 34 محضرا بالمحلات العامة، لعدم الإعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور، أو لعدم تدوين السعر على عبوات التداول بالمخالفة للقرار 230 لسنة 2017 وكذلك لمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وعدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعدية.