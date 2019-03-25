مركز المصالحة الروسي: قوات التحالف انتهكت سلامة الطيران في سوريا 315 مرة

كشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليج جورينوف، عن أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك مذكرة سلامة الطيران في سوريا 315 مرة في يونيو.

وقال جورينوف في إفادة صحفية إنه "في يونيو 2023، تم تسجيل 315 حالة انتهاك تتعلق برحلات طائرات دون طيار وطيران التحالف"، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

وأعلن جورينوف، أمس الجمعة، عن انتهاكات جسيمة من قبل "التحالف" الأمريكي لمذكرة سلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 10 حالات من هذه الانتهاكات يوميا.

وقال جورينوف للصحفيين: "على الرغم من التزام الجانب الروسي ببنود مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأمريكية المؤرخة 20 أكتوبر 2015، فإن ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل انتهاكاته الجسيمة لبروتوكولات تفادي التضارب".

وتابع: "تم تسجيل 10 حالات انتهاك تتعلق بتحليق طائرات دون طيار تابعة لـ"التحالف".