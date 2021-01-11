ردت الفنانة لطيفة، على انعكاس حالتها الوجدانية من مشاعر الحزن والانكسار على تعبيرات وجهها أثناء غناء أغنية «كرهتك» والتي مطلعها: «غرامك مزيف ضميرك عدم»، وذلك على هامش استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت.



وكشفت خلال اللقاء عن توجيه الأغنية الصادرة بنهاية حقبة التسعينيات إلى شخصية بعينها حسب تعبيرها، قائلة: «الوجع لا ينتهي، نستعيد صور الألم ونحن نغني ونتوجع مرات عديدة».



وعلي صعيد آخر أشارت إلى تعرضها إلى مواقف «نصب» عديدة لا حصر لها، معقبة: «اتنصب عليّ كثير في كل حاجة، كلها كانت خراب بيوت، لكن سلمت أمري لله، أقصى رد فعل كنت بعمله أني أقول حسبي الله ونعم الوكيل».



وبشأن انفرادها عن كثير من الفنانين في الوسط الفني بميزة امتلاك حقوق ملكية الأغاني خاصتها، قالت: «أنا من القلائل التي تملك ما تغني، كتالوجي بالكامل 35 البوم حقوق الملكية بالكامل ملكي، عدا البوم متروحش بعيد، ومن حسن حظي أن حقوقه مع الأستاذ محسن جابر».



وردت الفضل في إقدامها على تلك الخطوة الجديدة على الوسط الغنائي إلى الشاعر الموسيقي عبد الوهاب محمد، متابعة: «عندما عرضت عليه الأمر شجعني وقال: (أنا معاكي).. كل الألبومات إنتاجي سواء صوت أو فيديو، كان عندي طموح فني كنت أخاف حد يفرض عليّ في يوم ما أغني، كنت طموحه أني أقدم فقط ما أريده للجمهور».