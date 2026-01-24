النائبة شيرين مصطفى: خطاب الرئيس أعاد تعريف الاستقرار باعتباره شراكة بين الدولة والمجتمع

أكدت النائبة شيرين مصطفى، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 لم تكن خطابًا سياسيًا تقليديًا، بل حملت رسالة طمأنة إنسانية وصلت إلى كل بيت مصري، قبل أن تُقرأ في بيانات أو تحليلات.

وقالت مصطفى، في بيان لها اليوم، إن حديث الرئيس عن الشهداء وأسرهم جاء بلغة أب يدرك معنى الفقد، وليس بلغة مسؤول يؤدي واجبًا رسميًا، موضحة: «حين يتحدث الرئيس بهذه العفوية والصدق، فهو لا يخاطب النخبة، بل يخاطب وجدان الناس، ويقول لهم: أنتم لستم وحدكم».

وأضافت أن دعوة الرئيس إلى تنفيذ برامج للمعايشة تستهدف أبناء الشهداء والشباب داخل مؤسسات الدولة تعكس فهمًا عميقًا لفجوة الثقة، التي لا تُردم بالكلام، وإنما بالتجربة والمشاهدة، مؤكدة أن الدولة التي تفتح مؤسساتها أمام أبنائها لا تخشى الحقيقة.

وأشارت النائبة إلى أن تحذير الرئيس من خطورة الشائعات والوعي الزائف، خاصة في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، جاء في توقيت بالغ الأهمية، قائلة: «نحن لا نواجه جيلًا سيئ النية، بل جيلًا قد يتعرض للتضليل، ومسؤوليتنا أن نحتويه لا أن نحاكمه».

وشددت شيرين مصطفى على أن كلمة الرئيس أعادت تعريف مفهوم الاستقرار، باعتباره شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع، لا فرضًا من أعلى، مؤكدة: «حين يشعر المواطن أن الدولة صادقة معه، يدافع عنها دون أن يُطلب منه ذلك».