أونانا بديل دي خيا في مانشستر يونايتد

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ذكرت تقارير صحفية أن الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمي فريق إنتر ميلان الإيطالي، قد يكون هو البديل للإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة «أس» الإسبانية إلى أن نادي مانشستر يونايتد يسعي لضم الكاميروني أونانا من فريق إنتر ميلان، حيث يري أن حارس المرمى البالغ من العمر 27 عاما هو البديل المناسب ليحل محل ديفيد دي خيا في أولد ترافورد.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي يونايتد تحدثوا إلى وكيل أونانا قبل أسبوعين في مدينة مانشستر وافتتحوا المحادثات مع نادي إنتر تمهيدا لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب.

وتشير تقارير صحفية في إيطاليا أن إنتر ينتظر عرضا رسميا من مانشستر لقبول بيع حارس مرماه وذلك لتوفير تمويل صفقة انضمام لاعب وسط فريق ساسولو دافيد فراتيسي.

وسبق لأونانا التدريب سابقا تحت قيادة مدرب يونايتد الحالي إريك تن هاج في فريق أياكس الهولندي.

وانتهى عقد دي خيا في يونايتد في 30 يونيو، وأصبح اللاعب الإسباني الآن حرا حيث يعمل يونايتد على ضم حارس مرمي بديل له.