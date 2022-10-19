انطلاق أول بطولة دوري كرة القدم الشاطئية في الإسكندرية وبورسعيد

تبدأ اليوم فاعليات أول بطولة دوري لكرة القدم الشاطئية على ملاعب السكندري وبورسعيد وذلك بمشاركة 12فريق تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى تضم فرق المصري وغزل بورسعيد وبور فؤاد والمعارف والفنار ومركز شباب القابوطي والمريخ، والمجموعة الثانية تضم نجوم الحضرة والترسانة بالإسكندرية وأورانج والترسانة بمطروح ومركز شباب مدينة سوهاج.

وتبدأ مباريات مجموعة بورسعيد اليوم 2يوليو وتستمر حتى السبت 8 يوليو، ومجموعة الإسكندرية تبدأ اليوم وتستمر حتى 5 يوليو، ويقام نهائي البطولة بين متصدر كل مجموعة عقب انتهاء المباريات.

ويتولى محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية خطة التطوير التي وضعها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.