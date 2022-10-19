قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن بلاده لن ترسل سفيرا جديدا إلى السويد؛ احتجاجا على حرق المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم.



وأضاف عبد اللهيان في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رغم انتهاء الإجراءات الإدارية لتعيين سفير جديد في السويد، توقفت عملية إيفاده بسبب إصدار الحكومة السويدية تصريح لتدنيس القرآن الكريم"، دون تحديد المدة التي ستمتنع إيران فيها عن إرسال سفير إلى السويد، بحسب وكالة "رويترز".



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت القائم بالأعمال السويدي، يوم الخميس، للاحتجاج والتنديد بحرق المصحف الشريف.



والأربعاء الماضي، مزق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف الشريف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.



وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف الشريف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.