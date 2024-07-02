إسرائيل توافق على تزويد غزة بالكهرباء وصحيفة تقول إن ذلك ضروري لمواصلة العمليات العسكرية بالقطاع

قالت هيئة البث الإسرائيلية يوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على بدء تزويد غزة بالتيار الكهربائي تزامنا مع انطلاق عمليات إصلاح البنية التحتية في القطاع، في خطوة أرجعتها صحيفة (تايمز اوف إسرائيل) لأهميتها لمواصلة العمليات العسكرية وحماية الجنود والمحتجزين من الأمراض.

وقالت هيئة البث إن شركة كهرباء غزة مدت كابلات على طريق صلاح الدين لتشغيل محطة الصرف الصحي وتحلية المياه غرب دير البلح. وأضافت "تمت الموافقة على الخطة من قبل المستوى السياسي، لكنها لم تنفذ بعد".

وكانت شركة كهرباء غزة قد أعلنت يوم الاثنين أنها تجري إصلاحات لأحد الخطوط الرئيسية بخان يونس استعدادا لإمكانية استقبال كهرباء لتشغيل محطة تحلية المياه غرب المحافظة.

غير أن صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) نقلت عن مسؤولين لم تسمهم القول إن إمداد محطة تحلية مياه في غزة بالكهرباء "ضروري جدا لمواصلة العمليات العسكرية في القطاع".

وأضاف المسؤولون أن تشغيل محطة تحلية المياه ضروري كذلك لمنع انتشار الأمراض التي قد تصيب الجنود الإسرائيليين والمحتجزين، وأن منع حدوث أزمة إنسانية في غزة "أساسي لعدم لاضطرار إلى إنهاء الحرب".