بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في دمنهور لتخفيض استهلاك الكهرباء

أعلن محمد كچك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في الشوارع والميادين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، الأول من يوليو، والذي سيستمر حتى 26 سبتمبر 2024، لتخفيض استهلاك الكهرباء.

وكلف رئيس المدينة بضرورة المراجعة الدقيقة لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية والحملات للتنبيه على أصحاب المحال والأنشطة التجارية ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم.

وشدد على كافة الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية، لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقاً لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية لتنفيذ قرارات المواعيد الجديدة بكل حزم.

وناشد «كچك» أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق حتى لا تطبق عليهم العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، في ظل سعي الدولة لترشيد استخدام الكهرباء وتحقيق الانضباط بالشارع لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب.

الجدير بالذكر أن مواعيد غلق المحلات تبدأ من أول يوليو عام 2024 وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، على أن تكون مواعيد عمل المحلات التجارية من السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، مع مد العمل يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية ساعة لتغلق في الحادية عشرة مساءً.

أما مواعيد عمل المولات ستكون يومياً من العاشرة صباحاً والغلق في الثانية عشرة منتصف الليل، مع زيادة العمل يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد ليكون الغلق في الواحدة صباحاً.

وفيما يخص مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات، فستكون من السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.