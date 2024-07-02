حكومة هولندا اليمينية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك

أدت الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ هولندا اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، بعد مرور ما يزيد على 7 أشهر على فوز اليميني الشعبوي المتشدد خيرت فيلدرز في الانتخابات البرلمانية.

وأدى الوزراء، ووزراء الدولة اليمين الدستورية، أمام الملك فيليم ألكسندر، في مراسم أقيمت بقصر "منزل تن بوس" قرب مدينة لاهاي، وهو واحد من أصل 3 أماكن إقامة رسمية للعائلة الملكية الهولندية، والآخران هما قصر نورتاينده في لاهاي والقصر الملكي في أمستردام.

يشار إلى أن فيلدرز يسيطر بشكل كبير على الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب، رغم عدم وجوده كعضو في مجلس الوزراء.

واشترط شركاء الائتلاف الجدد لحزب الحرية الذي يقوده فيلدرز تخليه عن تولي أي منصب رسمي كشرط لمشاركتهم في الحكومة.

وتولى السياسي المستقل ديك شوف، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات والموظف الكبير السابق بوزارة العدل، منصب رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن يشغل سلفه رئيس الوزراء المخضرم مارك روته، منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أكتوبر المقبل.