صحيفة بريطانية: إيران ستدعم حزب الله اللبناني بكل السبل إذا شنت إسرائيل حربا ضده

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نقل تقرير إخباري عن كمال خرازي مستشار السياسة الخارجية للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، قوله إن إيران ستدعم حزب الله اللبناني "بكل السبل"، حال شنت إسرائيل حربا شاملة ضده.

وأعرب المسئول الإيراني في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، عن عدم اهتمام بلاده بنشوب حرب إقليمية ودعا الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لمنع تصعيد الوضع بشكل أكبر.

وقال خرازي: "سيدعم الشعب اللبناني بأكمله والدول العربية وأعضاء محورالمقاومة لبنان ضد إسرائيل" حال اندلاع صراع شامل.

وأضاف خرازي:" تلوح في الأفق فرصة لامتداد دائرة الحرب لتشمل المنطقة بأسرها وستجد حينها جميع الدول، ومن بينها إيران، نفسها مضطرة للمشاركة فيها".

وتابع: "وفي هذا الوضع، سيكون أمامنا خيار وحيد، ألا وهو دعمحزب الله بكل السبل".

واختتم خرازي، حديثه للصحيفة بالقول إن امتداد دائرة الحرب لن يكون في صالح إيران، ولا الولايات المتحدة.