قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار "فلوسي" اشتد خلال الليل، ثم ضعف مجددا اليوم الأربعاء ليصبح إعصارا من الفئة الثانية، وذلك قبالة ساحل المكسيك الجنوبي الغربي على المحيط الهادئ، مصحوبا برياح مستمرة قصوى بلغت سرعتها 110 أميال (175 كيلومترا) في الساعة.

كان فلوسي صار إعصارا قويا من الفئة الثالثة، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، ولكن كان من المنتظر أن يضعف تدريجيا اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يبقى في البحر دون أن يصل إلى اليابسة.

وقال المركز، الذي يتخذ من ميامي مقرا له، إن فلوسي كان على بعد نحو 275 ميلا (445 كيلومترا) جنوب شرقي كابو سان لوكاس، ويتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي قبالة الساحل المكسيكي بسرعة 10 أميال (17 كيلومترا) في الساعة.

وكان من المتوقع أن يتحرك الإعصار بمحاذاة الساحل لعدة أيام، مع هطول أمطار على عدة ولايات مكسيكية.

ورغم أن من المتوقع أن يبقى مركز الإعصار في البحر دون أن يصل إلى اليابسة، ينتظر أن تضرب أمواج عالية وتيارات عاتية "مهددة للحياة" جنوب غرب المكسيك وشبه جزيرة باجا كاليفورنيا خلال الأيام المقبلة.