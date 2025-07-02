مطروح تطلق شراكة تسويقية ذكية لترويج زيت سيدي براني والتين والزيتون عالميا

وقّع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور محمود حسن محمود، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، اتفاق تعاون مشترك لتسويق المنتجات الزراعية والصناعية التي تشتهر بها المحافظة، وذلك بحضور المهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، وميرنا مدحت، الأمين العام للمؤسسة.

ويأتي الاتفاق في إطار توجيهات القيادة السياسية بدفع عجلة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية والزراعية والصناعية والسياحية الفريدة لمطروح، وعلى رأسها منتجات "زيت الزيتون، عنب سيدي براني، والتين"، التي تم تسجيلها كمؤشرات جغرافية عالمية.

ويشمل الاتفاق تكثيف الجهود لتسويق هذه المنتجات محليًا ودوليًا، وزيادة فرص التصدير، مع العمل على جذب استثمارات جديدة من خلال إعداد دراسات تسويقية متخصصة لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتنظيم معارض متخصصة لمنتجات المحافظة ضمن استراتيجيات تسويق إبداعية.

كما ينص الاتفاق على تقديم الدعم الفني والتدريبي لرواد الأعمال والشباب، لا سيما في المجالات التسويقية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في التسويق، إدارة المشروعات، والابتكار، بهدف تطوير المهارات وزيادة كفاءة القوى العاملة المحلية.