التشكيل الرسمي لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في مونديال الأندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني مع مونتيري المكسيكي في الرابعة من فجر اليوم، الأربعاء، على ملعب مرسيدس بنز، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه الفائز من هذه المباراة، في الدور ربع النهائي، فريق ريال مدريد الإسباني، الذي تأهل مساء الثلاثاء بالفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد.

ويدخل بوروسيا دورتموند مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: نيكلاس شول، فالديمار أنطون ورامي بن سبعيني.

خط الوسط: جوليان رايرسون، دانييل سفينسون، باسكال جروس، وفيليكس نميشا.

الهجوم: جوب بيلينجهام، كريم أديمي وسيرهو جيراسي.

فيما يدخل مونتيري مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا.

خط الدفاع: إريك أجيري، جون ستيفان ميدينا راميريز، سيرجيو راموس وخيراردو أرتياجا.

خط الوسط: سيرجيو كاناليس، أوليفير توريس، وخورخي رودريجز.

الهجوم: نيلسون ديوسا، خيسوس كورونا وجيرمان بيرتيرامي.