 وزيرا البترول والعمل يتوجهان لموقع حادث انقلاب بارجة بحرية بخليج السويس - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يوليه 2025 1:21 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزيرا البترول والعمل يتوجهان لموقع حادث انقلاب بارجة بحرية بخليج السويس

أحمد كساب
نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 12:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 12:48 ص

توجَّه كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران، وزير العمل، إلى منطقة جبل الزيت بخليج السويس، فور تلقي بلاغ من شركة "أوسوكو" يفيد بوقوع حادث انقلاب البارجة البحرية "Adam Marine 12".

قاد الوزيران فريقًا من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث، للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ، والإجراءات الفورية التي تم اتخاذها للتعامل مع الحادث.

تابعت وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها في المنطقة.

وتؤكد الوزارة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، على أن توافي الرأي العام بالمستجدات أولًا بأول.

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