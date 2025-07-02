استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي في غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة

أُعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأربعاء، استشهاد الدكتور مروان السلطان، مدير المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وأفاد موقع «صدى نيوز» الفلسطيني، باستشهاد السلطان وعدد آخر من الفلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط دوار 17 شمال غربي مدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ635 على التوالي، إذ تتوالى أعداد الشهداء من النساء والأطفال، وتنهار المنازل فوق رؤوس ساكنيها وسط قصف متواصل يستهدف التجمعات في أنحاء القطاع.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات مكثفة على منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة المحاصر، فيما استهدفت القوات الإسرائيلية بالقصف والنيران الحية تجمعات من النازحين المنتظرين للمساعدات، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

في موازاة ذلك، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال القطاع، مرتكبا مجازر وصفت بأنها جرائم قتل جماعي بحق المدنيين، من خلال استهداف المنازل المكتظة بالعائلات، وصولًا إلى قصف خيام وتجمعات النازحين.

وفي اليوم الـ107 من استئناف الهجوم، استهدفت غارات إسرائيلية خيامًا للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وذلك بعد يوم دموي قُتل فيه 109 فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية.