التصريح بدفن 3 جثث لشباب غرقوا أثناء احتفالات العيد بالمنيا

قررت النيابة العامة بمركزي، مطاي وبني مزار، تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام لنيابات شمال، التصريح بدفن جثث 3 شباب لقوا مصرعهم غرقا، بمجرى نهر النيل وترعة الإبراهيمية، خلال الاحتفال بثانِ أيام عيد الأضحى في المنيا، وذلك عقب قيام النيابة باستعراض تقرير الطبيب الشرعي بأن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوقائع.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من عمليات النجدة بمصرع 3 أشخاص في مجرى نهر النيل، وترعة الإبراهيمية، بينهم 2 بمجرى ترعة الإبراهيمية أمام عزبة منصور بمركز مطاي، وآخر بمجرى نهر النيل أمام قاعة البروفاج بمركز بني مزار.

وتم انتشال جثامين الضحايا الثلاثة، ونقلهم لمستشفى بني مزار ومطاي تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت ندب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة الحقيقي، ومحضر تحريات المباحث حول الواقعتين.