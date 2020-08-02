الإثيوبيون يغرقون الشوارع بالمياه احتفالا بنجاح الملء الأول لسد النهضة

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احتفل الإثيوبيون بملء سد النهضة الإثيوبي الكبير اليوم الأحد، و غمر شوارع العاصمة أديس أبابا بالمياه، تعبيرا عن الدعم لمشروع سد النهضة.

واكتظت الشوارع بعشرات الآلاف من المواطنين، والتحف الكثير منهم بالعلم الوطني، بينما لوح آخرون بصور وهتفوا بشعارات احتفالا بالسد، المعروف محليا باسم "آبي" نسبة للاسم الأمهري للنيل الأزرق.

وقرع الناس أبواق السيارات، وأطلقوا الصافرات، وعزفوا موسيقى صاخبة، وقاموا بالرقص في أماكن عامة احتفالا بهذه المناسبة. وساد وسم "إنه سدي" و"حقوق نيل إثيوبيا" على وسائل التواصل الاجتماعي محليا.

وجاء الاحتفال المنسق في إطار حملة أطلق عليها اسم "صوت واحد لسدنا"، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو أن هطول الأمطار الموسمية أدى إلى أول ملء ناجح لخزان السد العملاق.

وقال أبي: "لقد أكملنا بنجاح أول ملء للسد دون مضايقة أو إيذاء لأحد. السد الآن يفيض بالمياه في اتجاه المصب".