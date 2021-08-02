تعهدت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، ب"رد جماعي" مع حلفائها على إيران بعد هجوم أسفر عن سقوط قتيلين واستهدف ناقلة نفط يشغلها رجل أعمال أسرائيلي في بحر عمان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "نحن على اتصال وثيق وتنسيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى وسيكون الرد جماعيا" على الهجوم الذي نفت إيران أن تكون ضالعة فيه، وفقا لوكالة رويترز.

في المقابل، حذّرت إيران من أنها سترد على أي "مغامرة" بحقها، بعد تهديدات إسرائيلية وأمريكية وبريطانية بالرد على هجوم استهدف ناقلة نفط اتهمت طهران بالوقوف خلفه، فيما يشكل آخر مستجدات هذه الحادثة التي سقط فيها قتيلان.

ونفت السلطات الإيرانية يوم الأحد أن يكون لها أي صلة بالهجوم، الذي وقع الخميس واستهدف ناقلة النفط "أم-تي ميرسر ستريت" التي يشغّلها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها. وقالت واشنطن إن الهجوم نفذ بواسطة "طائرات مسيرة مفخخة