الصحة العالمية: احتمالية الدخول للعناية المركزة للمصابين بمتحور دلتا بنسبة 287%

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه لا يزال المتحور دلتا ينتشر بسرعة، وسرعان ما سيصبح متحورا سائدا على الصعيد العالمي.

كما أن الإحصاءات المتعلقة بأثر المتحور دلتا صادمة، فقد أشارت الدراسات إلى أن خطر احتجاز المصابين بالمتحور دلتا في المستشفيات يزيد بنسبة 120% في المتوسط على خطر احتجاز المصابين بالسلالة الأصلية، كما أن خطر الوفاة يزيد بنسبة 137% في المتوسط. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو خطر الدخول إلى وحدة العناية المركزة، فالمصابون بالمتحور دلتا تزيد احتمالية دخولهم العناية المركزة بنسبة 287% في المتوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية المنعقد الآن عبر خاصية زووم.

وأشارت الحجة إلى أن هناك عدد قليل من بلدان الإقليم تشهد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة والوفيات بسبب المتحور دلتا، ومعظم حالات الإصابة والوفاة التي أُبلِغ عنها كانت في صفوف غير الحاصلين على اللقاح، ولذلك تزداد الأهمية البالغة لحصول جميع البلدان على جرعات كافية من اللقاحات بسرعة، وحصول الأشخاص على اللقاح في أقرب فرصة تتاح لهم.