طلاب الثانوية العامة في البحيرة: امتحان الجيولوجيا متوسط والتفاضل به نقاط صعبة

أكد طلاب الثانوية العامة الشعبة الرياضية بدمنهور، أن امتحان التفاضل والتكامل اليوم الاثنين، فى مستوى الطالب الفوق متوسط؛ لأن به أكثر من نقطة صعبة حوالي ١١ سؤالا وطلاب القسم العلمي أكدوا أن الجيولوجيا في مستوى الطالب المتوسط.

وقالت الطالبة نهال شريف لجنة مدرسة الثانوية بنات بدمنهور، في تصريحاتها لـ«الشروق»، إن امتحان التفاضل جاء به ١١ سؤالا صعبا وفي مستوى الطالب الممتاز وباقي الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وفي المجمل كانت الامتحانات صعبة ومجهدة نفسيا علينا.

وأضافت جاسمين محمود، أن امتحان التفاضل يعتبر فى مستوط الطالب المتوسط وتباينت الآراء فيه بيننا ولكن في النهاية الامتحانات كانت سيئة وطويلة ويجب مراعاتنا في التنسيق.

وقالت مها كريم، إن امتحان الجيولوجيا كان فى مستوى الطالب المتوسط، مطالبة الوزير بمراعاة الضغط النفسي الواقع على هذه الدفعة وغلق المدارس والدروس.

وقالت أمل الدمنهور، إن الجيولوجيا كانت متوسطة لكن مجمل الامتحانات كانت سيئة وطويلة وبها ضغط نفسي كبير علينا وعلى أولياء أمورنا.

وقالت والدتها:«يا وزير راعي ولادنا في التنسيق والله كل يوم في الامتحانات كنا بنموت إحنا وهما من الضغط النفسى سنة صعبة ومفيش أى حد ساعدهم أو شرح لهم لا مدارس ولا دروس».