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الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. الذهب يتراجع 4 جنيهات بأسواق الصاغة المحلية

محمد فوزي
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 12:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 12:27 م

تراجعت أسعار الذهب 4 جنيهات بأسواق الصاغة المحلية في بداية اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، ليهبط سعر جرام عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر، مسجلا 1032 جنيها، مقارنة بـ1036 جنيها بنهاية تعاملات أمس، وفق نادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وحسب نجيب، انخفض سعر جرام عيار 24 مسجلا 1180 جنيها، مقارنة بـ1184 جنيها، وتراجع عيار 18 مسجلا 884 جنيها، مقارنة بـ888 جنيها، وخسر الجنيه الذهب 32 جنيها ليسجل 8256 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قفزت بحوالي 20 جنيها خلال تعاملات أمس، وارجع نجيب، تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وارتفاع سعر صرف الدولار.

وعالميا، تراجعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة طفيفة 0.05% ليسجل 1772 دولارا للأوقية، كما انفضت أسعار العقود الآجلة بنسبة 0.06% لتسجل 1788 دولارا للأوقية.


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