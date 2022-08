الدفاع التايوانية: 21 مقاتلة صينية اخترقت أجواء منطقة الدفاع الجوي للبلاد

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عن اختراق 21 مقاتلة صينة؛ 8 من طراز شن يانج جيه - 11، و10 شنيانج جيه - 16، وواحدة من طراز أواكس KJ-500، وطائرة واحدة حرب الكترونية من طراز Y-9، وطائرة من طراز Y-8، لمنطقة الدفاع الجوي لتايوان.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، هبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في مطار سونج شان في عاصمة تايوان (تايبيه).

وهبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت جرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن زيارتها إلى تايوان، تكرس التزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت بدعم الديمقراطية في تايوان، لافتة إلى أن المناقشات مع القيادة التايوانية، تؤكد دعم واشنطن لشريكتها وتعزيز مصالح الجانبين المشتركة.

وأضافت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بمجرد وصولها تايوان: «تضامن أمريكا مع 23 مليون شخص في تايوان، أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم خيارًا بين الاستبداد والديمقراطية».

21 PLA aircraft (J-11*8, J-16*10, KJ-500 AEW&C, Y-9 EW and Y-8 ELINT) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on August 2, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/F5Qf2OVXao pic.twitter.com/1EJEdsDQGM