قالت الدكتورة نانا زويل، شقيقة العالم الراجل أحمد زويل، إنها تفتقد العالم الراحل، معقبة: «أقول له في هذا اليوم وحشتني، قلت إن مصر تستطيع، وعلمتنا أن الإنسان يستطيع بالمعرفة أن يبني نفسه، ويبني الجسور بينه وبين الآخرين».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن ثلاثية نجاح «زويل» تكمن في الإيمان والطموح والعمل الجاد، متوجهة برسالة للعالم: «بشوفك في كل مكان، وأثناء زيارتي للضريح كنت عاوزة أقول له قوم شوف قد إيه ثمرة جهدك اللي تعبت فيها».

ونوهت إلى أن ما وصل له «زويل» لم يكن بسهولة، معربة عن تقديرها لاحترام الأجيال الجديدة للعالم الكبير، رغم أنهم لم يلتقوا به في الحياة الواقعية.

وأعربت عن تقديرها لمؤازرة الدكتور أحمد عكاشة والدكتور مصطفى الفقي والدكتور محمد غنيم والكاتب الصحفي فاروق جويدة لها، في هذا اليوم، مشيدة بالمقال الذي كتبه «جويدة»، وخاصة أنه نال كل الإعجاب والتقدير، وكتب بكلمات من القلب.

وعن رحلة شقيقها العلمية، أوضحت أنه أنهى الماجستير في أقل من عامين، ثم راسل 4 جامعات عالمية على أعلى مستوى، وتلقى منهم موافقة للحصول على رسالة الدكتوراه، متابعة: «قرر السفر إلى الولايات المتحدة، ولما كان يعد تجهيزات السفر، أخويا شاف معاناة كبيرة، أنا لا أقلل من قيمة زويل، لكن أعلم الشباب أن النجاح مش بسهولة».

وتحلّ اليوم ذكرى رحيل العالم المصري أحمد زويل، والذي ولد بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، في 26 فبراير عام 1946، وتوفى في 2 أغسطس عام 2016. الكتب العلمية لمدينة زويل للعوم منظم ولديه إصرار ورؤية وعزيمة لم يكن مصرا على إنشاء مدينة زويل بعد عناء من البيروقراطية التي امتدت لـ20 عامًا.