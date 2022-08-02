أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس عن صدور الموافقة الملكية على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة وذلك تزامناً مع بدء موسم العمرة.



وأكد أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة بزوار المسجد الحرام، وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة.



وعلقت دار الإفتاء المصرية قائلة: "الحمد لله تم رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة".



وأضافت: "اللهم ارزقنا طوافًا حول الكعبة ودعاءً عند الملتزم واستلامًا للحجر الأسود وسجودًا عند مقام سيدنا إبراهيم".