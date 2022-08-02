رئيس جامعة طنطا يكرم طلاب بكلية الهندسة لنجاحهم في تطوير نظام فرعي للتحكم بالقمر الصناعي

كرم الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، فريق من الطلاب بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة جامعة طنطا بعد نجاحهم في تطوير نظام فرعى للتحكم بالقمر الصناعي، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نصر القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتورة أميرة عاشور رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة.

وأشاد رئيس الجامعة، بفكرة المشروع الطلابي التي تم تنفيذها بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، حيث قاموا بتطوير نظام فرعي من أنظمة القمر الصناعي من خلال تطوير اللوحة الإلكترونية لوحدة التحكم في وضعيات واتزان القمر الصناعي، عقب اجتيازهم فترة التدريب الصيفي فى الوكالة بنجاح، مؤكداحرص جامعة طنطا الدائم على توفير أشكال الدعم لطلابها في مجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الناشئة، والعمل على صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل والارتقاء بجودة التعليم والتطوير المستدام لمخرجاته، بما يحقق تخريج كوادر على درجة عالية من الكفاءة والتعليم تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتدعم تنافسية الجامعة بين مثيلاتها من الجامعات.

وأضاف د. محمود زكي، أن المشروع يمثل نموذجا لإدراك الجامعات المصرية لمفاهيم تأصيل الوعي الوطني لدى الشباب من خلال تقديم الدعم العلمي والمادي والثقافي لتطوير القدرات الإبداعية لتحقيق أهداف بناء الجمهورية الجديدة.

ومن جهته، أشار الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الفريق الطلابي ضم الطالب أحمد ايهاب وايمان البنا وابراهيم على وفريدة عكاشة وشريف العفيفي ومنة الديب ومحمد محمود ومصطفى الفلال، مقدما خالص التهنئة للطلاب لانهاء دراستهم بالكلية بنجاح، مؤكدا أن المشروع جاء نتاجا للتعاون بين جامعة طنطا ووكالة الفضاء المصرية، مثمناً الجهود التي بذلها الطلاب وفريق الإشراف من أساتذة الكلية لأنهاء المشروع بنجاح.

وأعرب الدكتور أحمد نصر القائم بعمل عميد كلية الهندسة، عن افتخار الجامعة بطلاب الكلية المتميزين في المجالات العلمية والابتكارية، موضحا أن الهدف من المشروع تنمية وتطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم، وتطوير نظم الأقمار الصناعية وتأهيل الطلاب للعمل بهذه الصناعات الدقيقة المتخصصة، وبناء الكوادر الشبابية القادرة على العمل في مجال الفضاء، مشيرا إلى أن الكلية دائماً تعمل على تشجيع الطلاب لاختيار وتنفيذ المشاريع التطبيقية المرتبطة بالصناعة وربط مخرجات القطاع الأكاديمي بسوق العمل.

وأشارت الدكتورة أميرة عاشور رئيس قسم الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، إلى أن الكلية والقسم قدموا كل أشكال الدعم للطلاب، ووفرت لهم الإمكانات طوال فترة الدراسة، تحت إشراف أساتذة من الكلية ساهمت في إنهاء مشروعهم بنجاح.

خلال التكريم شرح الفريق الطلابي فكرة المشروع الذي تم تطويره، والخطوات التي قاموا بها طوال فترة عملهم، معربين عن مدى فخرهم بانتمائهم لكلية الهندسة جامعة طنطا التي قامت بتذليل المعوقات وتقديم التسهيلات وأشكال الدعم لهم.