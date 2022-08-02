حميدتي: الجيش صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، حميدتي، في مقابلة حصرية لبي بي سي عربي، إن الجيش صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي، طالما الهدف هو تحقيق الاستقرار والازدهار للسودان.

وفي سؤال عما إذا كان قادة الجيش "نادمين" على الخطوة التي يسمونها "تصحيح مسار"، وما يسميه البعض الآخر "انقلاب"، قال حميدتي: "للأسف الشديد، نحن لم ننجح في التغيير، لأسباب لن أتحدث عنها الآن. عندما تفكر في التغيير يكون لديك هدف، ورؤية للتغيير. لكن للأسف الشديد لم يتم الشيء الذي كان مخططا له، وفشل الأمر. والآن سرنا نحو الأسوأ".

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أطاح بحكومة حمدوك في أكتوبر الماضي وذلك منعا لانزلاق البلاد نحو الفوضى، ولتصحيح المسار، حسبما أعلن البرهان.

وفي سؤال حول ما إذا كان حميدتي يفكر في الترشح للرئاسة في أي وقت من الأوقات، قال إنه ليس لديه طموح سياسي، لكنه أضاف أنه لو جاءت حكومة بها أناس وطنيون يحافظون على أمن السودان واستقراره، فالبتأكيد "لن ندخل في موضوع الترشح هذا، لكن إذا رأينا السودان ينهار سنكون حاضرين، ونحن جزء من الشعب السوداني وما ينطبق على الآخرين ينطبق علينا".

وقال دقلو: "ليس لدي طموح سياسي، لكن الواقع فرض علي أن أكون موجودا، وهذه حقيقة يجب أن أقولها. وإذا أتى أناس وملؤا هذا الفراغ، وهم على قدر المسؤولية، بالتأكيد سنساعدهم لكي لا تنهار بلدنا".

وأكد حميدتي أنه لا يمانع في دمج قوات التدخل السريع التي يتولى قيادتها، في الجيش السوداني، في ظل إصلاح أمني شامل.

وأضاف حميدتي أن المكوّن العسكري جاد في قضية الانسحاب من العمل السياسي والتفرغ للمهام الأمنية انصياعا لرغبة الشعب، علي حد قوله.