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نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بأن وفاة مواطن داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية كانت نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ضبط الشخص المشار إليه بتاريخ 20 يوليو 2022 بناءً على إذن من النيابة العامة وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ضمن تشكيل عصابي يضم ثلاثة آخرين معروف عنهم الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الهيروين- الحشيش" بالإضافة لأقراص مخدرة وفرد خرطوش محلي الصنع - مركبة "توك توك").

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وتم التجديد لهم في الموعد القانوني المحدد.

وأشار المصدر إلى أنه معروف عن الشخص تعاطى المواد المخدرة، وبتاريخ 26 يوليو شعر بحالة إعياء وتم نقله لمستشفى أبوقير العام لتلقى العلاج إلا أنه توفى بتاريخ 27 يوليو.

وبسؤال شهود الواقعة أكدوا على عدم تعرض المتوفى لأية اعتداءات وأن الوفاة طبيعية، ولم تتهم أهليته أحد بالتسبب في وفاته، وتولت النيابة العامة التحقيق.