صعدت الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 1000 صباحا بتوقيت موسكو (0700 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 69ر0 % ليصل إلى 83ر2773 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 69ر0 % ليصل إلى 71ر1124 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 1016 صباحا بتوقيت موسكو (0716 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 73ر0 % ليصل إلى 91ر2774 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 73ر0 % ليصل إلى 15ر1125 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 4ر1 كوبيك ليصل إلى 05ر11 روبل.