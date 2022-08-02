 مقاتلات صينية تحلق أعلى مضيق تايوان بالتزامن مع وصول بيلوسي.. وسماع دوي صفارات إنذار - بوابة الشروق
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مقاتلات صينية تحلق أعلى مضيق تايوان بالتزامن مع وصول بيلوسي.. وسماع دوي صفارات إنذار

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 4:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 4:55 م

قالت وسائل إعلام صينية، إن مقاتلات من طراز Su-35 تابعة للجيش الصيني تحلق فوق مضيق تايوان.

جاء ذلك بالتزامن مع أنباء دخول طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المجال الجوي لتايوان لإجراء زيارة وصفتها بكين بأنها استفزازية.

وذكر موقت "FLIGHT RADAR" المعني بتتبع رحلات الطيران، إن الطائرة التي يعتقد أنها تقل بيلوسي تستعد للهبوط في تايوان.

وسمع دوي صفارات إنذار في مدينة فوجيان الصينية على ساحل مضيق تايوان.

وحذرت بكين، من أن الطائرات التي ستنتهك حظر الطيران في مجال تايوان الجوي قد يتم إسقاطها، والصين مجالها الجوي على الساحل الشرقي قرب تايوان أمام الطائرات المدنية.

ويخيم التوتر على وقع الزيارة المرتقب أن تجريها رئيسة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، في ظل تحذيرات صينية للولايات المتحدة بدفع الثمن.
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