الرئاسة الفلسطينية: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه

قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الصمت الدولي وغياب المحاسبة هو الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة إعدام قوات الاحتلال، بدم بارد، للطفل محمد فريد شوقي الزعارير قرب بلدة السموع جنوب الخليل، والشاب مهند المزارعة شرقي القدس المحتلة.

وأضاف أبو ردينة، في بيان، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحدى القانون الدولي بعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني، وتصر على المضي في عمليات القتل والإعدامات الميدانية، واقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإنزال أشد العقوبات الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية.

ودعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة "تدخل الإدارة الأمريكية لوقف هذه البلطجة الإسرائيلية قبل فوات الأوان، لأن البديل هو جر المنطقة إلى مربع العنف وعدم الاستقرار".

وأكد أن سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية تتحملان مسئولية تدهور الأوضاع وانفجارها، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار يأتي من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وليس عبر إعدام الأطفال واقتحام المدن وسياسات العقاب الجماعي.