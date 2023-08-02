العراق: القبض على إرهابي بالتصنيع العسكري لداعش في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على إرهابي كان يعمل بما يسمى التصنيع العسكري لداعش في بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن مفارز وكالة الاستخبارات بغداد الكرخ في شمال العاصمة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين لها وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وبينت أن عملية إلقاء القبض جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تضمنت استدراج أحد الإرهابيين الذي كان يعمل ضمن عصابات داعش في التصنيع العسكري والتفخيخ إضافة إلى انضمامه إلى الطبابة، وبكمين محكم تم إلقاء القبض عليه حال دخوله الأراضي العراقية.

وأضافت أن "المطلوب ينحدر من أسرة تورط أكثر أبنائها في الانضمام إلى عصابات داعش"، لافتة الى أن "المتهم دونت أقواله واعترف صراحة بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية وأحيل إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".