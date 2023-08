مفوضية أممية: أكثر من 279 ألف لاجئ سوداني في مصر منذ بدء الصراع

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، أن عدد الفارين من أعمال العنف في السودان إلى مصر، بلغ أكثر من 279 ألف لاجئ، منذ اندلاع الصراع في السودان.



وقال مكتب المفوضية في مصر، في بيان عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الأعداد تستمر في التزايد، لقد وجد أكثر من 279 ألف شخص منزلًا جديدًا لهم في مصر بعد فرارهم من العنف في السودان».





Numbers keep rising, but remember, behind each one is a story of uprooting and resilience.



Over 279,000 people have found a new home in #Egypt after fleeing violence in #Sudan.



Let's welcome them with open arms. pic.twitter.com/foSqCGpgEA