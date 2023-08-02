الولايات المتحدة تدعو وزير الخارجية الصيني الجديد لزيارة واشنطن

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة دعت وزير الخارجية الصيني الجديد وانج يي لزيارة واشنطن.

وأقيل تشين قانج، سلف وانج، فجأة من منصبه في أواخر يوليو بعد عدم ظهوره علنا لمدة شهر.

ووجهت الولايات المتحدة دعوة لوانج خلال اجتماع يوم الاثنين، بين مسئولين أمريكيين وصينيين، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحفيين.

وأضاف: "مددنا الدعوة التي وجهت سابقا إلى وزير الخارجية السابق تشين قانج وأوضحنا أن تلك الدعوة انتقلت إلى الوزير يي".

وقال ميلر إنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كانت بكين قد قبلت العرض.

وأضاف: "نتوقع بالتأكيد أنه شيء سيقبلونه، وهي رحلة نتوقع حدوثها، لكننا لم نحدد موعدا بعد".

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكين في يونيو للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، وكبار المسئولين، بمن فيهم وانج وتشين. كما التقى بلينكن وانج في جاكرتا في يوليو.

وشغل وانج منصب وزير الخارجية من 2013 إلى 2022.