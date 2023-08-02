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الملك عبدالله: الأردن والإمارات نموذج للعلاقات العربية الأصيلة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 3:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 3:33 م
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ودولة الإمارات العربية تعدان نموذجا للعلاقات العربية الأصيلة وعنوانا لتعزيز العمل العربي المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الملك عبدالله قوله، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم: "شرفنا أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بزيارة إلى بلده الثاني الأردن".

وأضاف، "ما يجمع البلدين الشقيقين والشعبين العزيزين من محبة وأخوة يجعلهما نموذجا للعلاقات العربية الأصيلة وعنوانا لتعزيز العمل العربي المشترك، فهو الهدف والغاية".

واستقبل العاهل الأردني، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى عمّان في زيارة رسمية.

وجرت للرئيس الإماراتي والوفد رفيع المستوى، الذي يرافقه في مطار ماركا العسكري مراسم استقبال رسمية.

ورافقت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي الأردني، طائرة الشيخ محمد بن زايد لدى دخولها أجواء المملكة، ترحيبا بالزيارة.

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