سجل عدد الهجمات ذات الدوافع السياسية على نُزُل اللاجئين في ألمانيا، تزايدا مطردا منذ مطلع العام الماضي.

جاء ذلك في رد من الحكومة الألمانية، على استجواب من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني.

وأفاد رد الحكومة، بأن مجموع هذه الهجمات التي كانت فيها نُزُل اللاجئين إما مسرحا للجريمة أو هدفا مباشرة لها، وصل بحلول منتصف يوليو الماضي إلى 80 هجوما، منها 74 هجوما يُشْتَبَه في أن مرتكبيه من التيار اليميني، وهجومان تم تصنيفهما ضمن جرائم حدثت لتنفيذ أجندات خارجية وهجوم تم تصنيفه ضمن جرائم "الأيديولوجية الدينية".

وكان عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية على نُزُل اللاجئين في ألمانيا وصل في النصف الأول من العام الماضي إلى 52 هجوما، ووصل عدد هذه الهجمات في النصف الثاني من ذلك العام إلى 71 هجوما.

وأوضحت الحكومة في ردها الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن الهجمات التي وقعت في النصف الأول من 2023 على طالبي لجوء ولاجئين ونُزُل لاجئين أدت إلى إصابة ما مجموعه 39 شخصا بينهم أربعة أطفال.

من جهتها، قالت كلارا بورجر المتحدث باسم كتلة اليسار لشئون سياسة اللجوء: "من المزعج أن يتعرض الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية هنا لحالات عنف وعداء وتهميش بهذه الكثرة".

واتهمت أحزاب "البديل" والمسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر المسيحي الاجتماعي البافاري أنها مهدت الطريق لـ "التعبئة العنصرية" ضد اللاجئين وذلك من خلال "تعدياتها اللفظية على الحق في اللجوء".

وأضافت بورجر، أنه لا ينبغي أيضا نسيان أن "حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بموافقتهما على تعديل نظام اللجوء الأوروبي، وافقا على الإلغاء الفعلي لحق اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي".