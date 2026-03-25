السعودية: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق، أحبط الدفاع الجوي السعودية صاروخًا باليستيًا باتجاه المنطقة الشرقية، في حين دمر كذلك نحو 24 مسيرة في غضون ساعات، وذلك في أحدث موجة «اعتداءات إيرانية» ضد المملكة.

وصرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، الأربعاء، بأن الدفاع المدني باشر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين، أحدهما تحت الإنشاء غير مأهول بالسكان في حي سكني بالمنطقة الشرقية، نتج عنه أضرار مادية محدودة دون تسجيل إصابات، مشيرا إلى أن تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

كذلك، تصدت الدفاعات الجوية السعودية الثلاثاء، لـ30 مسيرة معادية باتجاه المنطقة الشرقية.

وأكدت المملكة أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها ومصالحها، استنادا إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.