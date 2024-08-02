قال الفنان رشوان توفيق، إنه رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين.

وأضاف خلال حوار ببرنامج «العاشرة»، الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على قناة «إكسترا نيوز»: «المرة الأولى رأيته في شكل عالم أزهري، وحوله علماء أزهريين وهي صورة بعيدة».

وتابع: «الرؤية الثانية كان لدي ابنة خالة، استطعتُ أن أوفر لها فيزا حج، وعندما عدت معها في الحج رأيت رؤية لشخص يرتدي الزي السعودي الأبيض، يتوسطني أنا وزوجتي ويعطي مالا لابنة خالتي، فقلت له: أنت مين؟ فلم يرد، وفي المرة الثالثة من سؤال رد علي قائلا: أنا صاحب الفضل».

وعن أمنياته، قال: «أدعو الله أن يمن علي بالنظر إلى وجهه الكريم، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين، وأتمنى رؤيته مرة أخرى».

وتحدث عن مواقف مؤثرة حدثت له خلال حياته، قائلا: «كنت أسافر مفلسا فيرزقني الله، ولم أندم على شيء ولو عاد بي الزمن لن أغير أي قرار اتخذته، أقسم بالله لم أكسب مليما حراما أبدا».

وأشار توفيق، إلى أنه ينبغي تقديم أعمال فنية باللغة الفصحى، ودعا إلى أن تكون هناك مراجعة للغة العربية في الأعمال الفنية.