المستشار الألماني يصف تبادل الأسرى بأنه مؤثر للغاية

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس لقاءه مع الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في عملية التبادل التي تضمنت عدة جنسيات بأنه "مؤثر للغاية".

وقال شولتس إن العديد من الأسرى لم يتوقعوا إطلاق سراحهم وما زالوا يغمرهم الشعور بالحرية المفاجئة التي يعيشونها بعد هبوطهم في مطار كولونيا/بون.

وتابع المستشار الألماني :"كثيرون كانوا يخشون على صحتهم وحتى على حياتهم". وأضاف: "لهذا السبب من المهم أيضا أن نوفر لهم الآن هذه الحماية هنا".

وهبطت طائرتان تقلان ما مجموعه 13 شخصا في مطار كولونيا/بون قادمتين من أنقرة، التي شهدت عملية تبادل الأسرى. وكان من بين الذين تم إطلاق سراحهم خمسة ألمان كجزء من التبادل. وسافر ثلاثة أسرى آخرين مباشرة إلى الولايات المتحدة.

وقد قطع شولتس عطلته وسافر أيضا إلى كولونيا للقاء الأسرى المفرج عنهم.

وقامت روسيا وبيلاروس وعدة دول غربية بتبادل ما مجموعه 26 أسيرا في مطار أنقرة في عملية غير مسبوقة بمشاركة وكالة الاستخبارات الوطنية التركية.

وبالمقابل، أطلقت ألمانيا والولايات المتحدة والدول الشريكة أسرى روس يشتبه في أنهم جواسيس بالإضافة إلى رجل كان يقضي حكما بالسجن المؤبد في ألمانيا بعد أن قتل رجلا شيشانيا منفيا في وضح النهار في برلين عام 2019.

وفي أعقاب لقائه مع الأسرى المفرج عنهم، قال شولتس إن عملية التبادل كانت القرار الصحيح. وأضاف: "إذا كان لديك أي شكوك حول ذلك، فإنك ستتخلص منها بمجرد التحدث مع أولئك الذين أصبحوا أحرارا الآن".