نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعوته لموظفي السفارة التركية بإسرائيل "لإزالة العلم بالكامل والعودة إلى وطنهم"، وذلك بعد تنكيس السفارة لعلمها حدادا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

من جانبه، استدعت إسرائيل نائب السفير التركي هناك "لتوبيخه بشدة" بعد تنكيس العلم، وفقا لما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن عدة ولايات تركية على رأسها أسطنبول وأنقرة ستشهد بعد أداء صلاة الجمعة، إقامة صلاة الغائب على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن صلاة الغائب ستقام في جامعي الفاتح وآيا صوفيا، حيث يتوقع أن يحضرها عدد غفير من الناس.

ونُكّست الأعلام في تركيا اليوم حدادًا على الشهيد هنية الذي اغتيل قبل يومين في العاصمة الإيرانية طهران.